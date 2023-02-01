Москва, 1 февраля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Народный артист России, актёр театра и кино Борис Щербаков госпитализирован в Москве. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на директора ДК «Выборгский» Елена Потылыцина.

Цитата из интервью с ютуб канала «В гостях у Гордона» Борис Щербаков

«Он должен был приехать в Петербург «Сапсаном». Аронова приехала, декорации приехали — все приехали, а его увезли на скорой в больницу», — заявила она, сообщив о том, что ей неизвестно о причине госпитализации артиста.

Уточняется, что Борис Щербаков должен был сыграть в спектакле «Свободная пара».

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