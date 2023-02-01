В Киеве воспитательницу детдома задержали по подозрению в пытках детей

Киев, , 15:52 — REGNUM По подозрению в насилии над детьми задержана воспитательница детского дома в Фастовском районе Киева. Об этом 1 февраля заявил начальник управления полиции в Киевской области Андрей Небитов в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Насилие Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Воспитательница детского дома в Фастовском районе, вместо того чтобы оберегать и заботиться о подопечной, откровенно пытала девятилетнюю девочку», — написал Небитов.

По его словам, на теле ребёнка обнаружены резаные раны. Причём, по предварительным данным, такое в этом детдоме применялось не впервые.

Сейчас все 19 детей из этого заведения находятся в больнице для проведения обследования. 51-летняя воспитательница задержана, ей грозит шесть лет лишения свободы.