Москва, 1 февраля 2023, 15:48 — REGNUM В Москве появились новые парковочные «капканы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом предупредил автоэксперт, лидер общественной организации автомобилистов «Свободы выбора», экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Вячеслав Лысаков
Вячеслав Лысаков
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«В Москве организованы парковочные места, предназначенные только для владельцев парковочных разрешений. Обозначены такие места знаком 8.9.1 «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений» и информационным щитом. Будьте внимательны», — отметил Лысаков.

Он обратил внимание на то, что автомобилисты уже начали получать штрафы в 500 рублей за парковку на таких выделенных местах без разрешений.

Эксперт также посетовал на то, что программа для оплаты парковки при этом позволяет заплатить за стоянку.

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