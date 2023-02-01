Москва, 1 февраля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Работа нефтепровода «Дружба» осуществляется в штатном режиме после попытки обстрела вечером 31 января нефтеперекачивающей станции (НПС) Новозыбково в Брянской области. Об этом 1 февраля пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

Иван Шилов ИА REGNUM «Транснефть»

Он сообщил, что нефтепровод работает в штатном режиме, перебои в работе не выявлены, прокачка нефти в европейские страны осуществляется по графику.

«В соответствии с графиками прокачка идёт как в направлении Польши, так и стран Центральной Европы через Украину», — приводит его слова ТАСС.

Дёмин также добавил, что вечером 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково, которая используется при пиковых нагрузках на нефтепроводе «Дружба» в разовом режиме.

Он добавил, что после попадания снаряда по территории станции повреждения устраняются силами ремонтной бригады. К счастью, обошлось без пострадавших.