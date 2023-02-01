Киев, 1 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Япония выделила грант в размере $170 млн на восстановление критически важной инфраструктуры Украины. Об этом 1 февраля сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Правительство Японии выделило $170 млн на восстановление Украины», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления. Согласно условиям предоставления помощи, деньги пойдут на закупку японских товаров и услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда заявил, что японское агентство международного сотрудничества (JICA) возобновляет работу на Украине.