Правительство Украины уволило и. о. главы таможни и двух его заместителей

Киев, , 15:46 — REGNUM Правительство Украины 1 февраля уволило и. о. главы таможенной службы Вячеслава Демченко и двух его заместителей, сообщили в пресс-службе правительства.

Вячеслав Демченко © Pavlo_bagmutukrinform/globallookpress.com

Исполнять обязанности руководителя таможни будет еще один заместитель Демченко — Сергей Звягинцев.

Увольнения, по данным ряда депутатов Верховной рады, связаны с коррупцией в рядах ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «волну» увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям».