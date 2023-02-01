Правительство Украины уволило и. о. главы таможни
Киев, 1 февраля 2023, 15:46 — REGNUM Правительство Украины 1 февраля уволило и. о. главы таможенной службы Вячеслава Демченко и двух его заместителей, сообщили в пресс-службе правительства.
Исполнять обязанности руководителя таможни будет еще один заместитель Демченко — Сергей Звягинцев.
Увольнения, по данным ряда депутатов Верховной рады, связаны с коррупцией в рядах ведомства.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «волну» увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям».