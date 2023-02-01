Киев, 1 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Правительство Украины 1 февраля уволило и. о. главы таможенной службы Вячеслава Демченко и двух его заместителей, сообщили в пресс-службе правительства.

Pavlo_bagmutukrinform/globallookpress.com Вячеслав Демченко

Исполнять обязанности руководителя таможни будет еще один заместитель Демченко — Сергей Звягинцев.

Увольнения, по данным ряда депутатов Верховной рады, связаны с коррупцией в рядах ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал «волну» увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям».