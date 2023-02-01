В Индии при сходе лавины погибли двое туристов
Нью-Дели, 1 февраля 2023, 15:43 — REGNUM В результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире погибли не менее двух туристов, сообщила 1 февраля полиция города Барамуллы.
Отмечается, что 19 туристов были спасены. Спасательная операция в настоящий момент продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре лавина сошла с гор в Гималаях. Тогда погибли 26 человек. Сход лавины произошел в северном индийском штате Уттаракханд.
Читайте также: В Австрии под сход лавины попали десять человек
Читайте развитие сюжета: Российские туристы пострадали при сходе лавины в Индии