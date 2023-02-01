Нью-Дели, 1 февраля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. В результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире погибли не менее двух туристов, сообщила 1 февраля полиция города Барамуллы.

Idrees Abbas/globallookpress.com Курорт Гульмарг

«Тела двух иностранных граждан были извлечены из-под лавины», — сообщили в полиции.

Отмечается, что 19 туристов были спасены. Спасательная операция в настоящий момент продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре лавина сошла с гор в Гималаях. Тогда погибли 26 человек. Сход лавины произошел в северном индийском штате Уттаракханд.

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