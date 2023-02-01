Москва, 1 февраля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 1 февраля отметил, что индексация пособий является неотъемлемой частью системы соцзащиты граждан, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ

«Нужно организовать эту работу так, чтобы люди получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», — обратился к членам правительства премьер-министр.

Напомним, с 1 февраля в России увеличился размер материнского капитала на первого ребёнка почти до 587 тысяч рублей, на второго ребёнка выплата составит около 775,6 тысячи.

Также проиндексированы более 40 мер соцподдержки.

Расходы на индексацию социальных выплат превысят 152 миллиарда рублей. В том числе это коснётся ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.

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