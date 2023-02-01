Киев, , 15:50 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило обвинение бывшему главе министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Транснефть» Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным, его подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем. Сумма сделок оценивается в 1,5 млрд гривен (около $41 млн).

Ранее ГБР провели обыски в Киевской налоговой инспекции. В ходе обыска у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий были обнаружены элитные часы, дорогие автомобили и крупные денежные суммы.

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