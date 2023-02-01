В МВД рассказали подробности о попадании ракеты по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Брянск, , 15:39 — REGNUM Попадание по территории нефтеперегонной станции «Новозыбков» было зафиксировано представителями АО «Транснефть-Дружба» 31 января в 19:35 мск. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении МВД России по Брянской области.

Вид на нефтепровод «Дружба» © Patrick Pleul/DPA/TASS

«31.01.2023 в дежурную часть УМВД России по Брянской области из УФСБ России по Брянской области поступила информация о том, что в 19:35 представителями АО «Транснефть-Дружба» зафиксировано попадание по территории нефтеперегонной станции «Новозыбков», — сообщили в ведомстве.

Станция расположена по адресу: Брянская область, Новозыбковский район, населённый пункт Дружба (45 км от государственной границы).

Предположительно, удар был нанесён тактической ракетой в фугасном варианте действия.

Сотрудники станции в ходе первичного осмотра территории обнаружили воронку размером 20*4 метра. Повреждены коммуникации, электропитание, конструкция здания. Кроме того, в двух населённых пунктах отсутствует электроснабжение — в деревнях Тростань и Мамай, в которых проживают около 900 человек.

Станция находилась в режиме отключения, перекачка нефти в момент обстрела не велась.

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