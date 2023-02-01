Испанская газета назвала предназначенный для ВСУ тип американской бронемашины

Мадрид, , 16:30 — REGNUM Мадридское ежедневное издание La Razón опубликовало статью о поставках Украине боевых машин пехоты Bradley, которые поступят в качестве военной помощи ещё до танков Leopard и Abrams. «Внешние конструктивные особенности машин M2 Bradley, передаваемых Украине, соответствуют не M2A2 ODS, как предполагалось, а более совершенной и новой версии M2A2 ODS-SA», — отмечает издание (перевод ИА REGNUM).

Bоевые машины пехоты Bradley Dvidshub.net

На внешние конструктивные особенности бронемашины обратил внимание OSINT-аналитик (OSINT — open-source intelligence, recon, reconnaissance, «рекогносцировка и поиск по открытым источникам») Оливер Александер. То, что ВСУ получат более продвинутую версию боевой машины, чем ожидалось — по крайней мере, именно это можно понять из анализа фотографий, опубликованных накануне министерством обороны США.

«Это не боевой танк, но его возможности будут очень полезны украинским солдатам <…>. С середины 1980-х годов этот автомобиль является основным транспортным средством армии США для перевозки войск на поле боя. Сегодня на вооружении Вооруженных сил США находятся тысячи таких автомобилей», — утверждает издание La Razón.

Заметным внешним отличием M2A2 ODS-SA по сравнению с предыдущими версиями является то, что камера водителя расположена в передней части корпуса боевой машины пехоты. Модель M2A3 оснащена такой же камерой, однако на фотографии предназначенной для Украины БМП видно, что некоторые технические детали отсутствуют, что указывает на то, что американцы передают именно M2A2 ODS-SA.

По данным американской компании BAE Systems, производителя Bradley, версия ODS-SA практически идентична M2A3 во всех остальных отношениях и имеет большинство ее усовершенствований — например, те, которые связаны с глубокой «оцифровкой» управления машинами и огнем, а также с возможностями интеграции в единую информационную сеть бронетанковой группы.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверенная долговечность и общая конструкция Bradley A2 ODS-SA снижает логистическое бремя, одновременно улучшая боевые характеристики для выполнения различных задач в ближнем бою, в городских сценариях и в условиях открытого боя. Усиленная бронезащита включает титановую защиту крыши от осколков, вентилируемую лицевую часть и крепления для бронепластин для дополнительной защиты от боеприпасов с кумулятивными зарядами.

Что касается мобильности, то, как отмечает La Razón, увеличенное поле зрения водителя способствует маневренности в условиях ближнего городского боя. Ситуационная осведомленность и маневренность еще больше повышаются благодаря встроенной инерциальной навигационной системе. А улучшенные прицелы, полный баллистический контроль огня, автоматическое наведение оружия на цель, автоматическое прицеливание отверстий повышают уровень поражения.

Основное оружие — 25-мм пушка Bushmaster, стреляющая разрывными и бронебойными снарядами, а также пусковые установки ракет TOW для борьбы с вражеской бронетехникой. Коаксиальный пулемет калибра 7,62 мм обеспечивает ведение интенсивного огня с близкого расстояния.

Вес M2A2 ODS-SA составляет 34 250 кг. Автомобиль приводится в движение двигателем мощностью 600 лошадиных сил. Он может развивать скорость до 61 км/ч. IFV может проходить траншеи шириной до 2,5 м и преодолевать препятствия высотой до 0,9 м.

Такие БМП, как отмечает издание, обеспечат украинским войскам повышенную огневую мощь на поле боя и усилят возможности окопной войны, обеспечивая противопехотную и противотранспортную огневую поддержку при транспортировке солдат. Они обеспечивают безопасность и обладают гораздо более сильными возможностями, чем легковооруженные бронетранспортеры, такие как M113 и ABV, которые НАТО передало Украине.

Бронетранспортер M113 Spc. Tyler Kingsbury.

БМП управляется экипажем из трех солдат и может перевозить отряд до семи человек. Bradley способен поражать пехоту и легкую бронетехнику из 25-мм скорострельной пушки и пулемета.

О том, что первая партия вооружений из США, поставки которых были анонсированы в начале года, уже отправлена Украине, стало известно 31 января из сообщения Транспортного командования ВС США. В частности, поступила информация о том, что из штата Южная Каролина морем направлено более 60 БМП Bradley. Поставка этих боевых машин пехоты была прописана в соглашении, предусматривающем помощь Украине на 2,85 млрд долларов.