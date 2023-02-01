Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией и разработать новую внешнеполитическую стратегию

Берн, , 15:37 — REGNUM Власти Швейцарии намерены разработать новую внешнеполитическую стратегию, сказано в отчете МИД страны за 2022 год, опубликованном 1 февраля.

Флаг Швейцарии © IMAGO. Maximilian Koch/globallookpress.com

Предполагается, в частности, пересмотреть отношения с Россией. Москва отказалась защищать интересы Украины, в мире сложилась сложная обстановка, сказано в документе.

Дипломаты также напомнили, что Швейцария ранее присоединилась к большинству антироссийских санкций ЕС.

В конце января 2023 года сообщалось, что власти Швейцарии присоединились к девятому «пакету» антироссийских санкций ЕС. В то же время власти страны отказались передавать конфискованные российские средства «в пользу Украины».