Берн, 1 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Власти Швейцарии намерены разработать новую внешнеполитическую стратегию, сказано в отчете МИД страны за 2022 год, опубликованном 1 февраля.

IMAGO. Maximilian Koch/globallookpress.com Флаг Швейцарии

Предполагается, в частности, пересмотреть отношения с Россией. Москва отказалась защищать интересы Украины, в мире сложилась сложная обстановка, сказано в документе.

Дипломаты также напомнили, что Швейцария ранее присоединилась к большинству антироссийских санкций ЕС.

В конце января 2023 года сообщалось, что власти Швейцарии присоединились к девятому «пакету» антироссийских санкций ЕС. В то же время власти страны отказались передавать конфискованные российские средства «в пользу Украины».