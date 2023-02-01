Банги, 1 февраля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) продвигаются в расследовании дела о покушении на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого, сообщил 1 февраля высокопоставленный источник в полиции африканского государства.

Carsten Reisinger/globallookpress.com Флаг ЦАР

«Думаю, что да», — ответил источник РИА Новости на вопрос о существовании подвижек в этом деле.

Он рассказал, что в рамках дела арестованы четыре сотрудника логистической компании DHL: трое мужчин и одна женщина. Сами задержанные утверждают, что не имеют отношения к нападению на Сытого.

Со стороны прокуратуры Банги ожидается организация процесса по этому делу, добавил собеседник агентства. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ ранее заявлял, что глава «Русского дома» до происшествия жаловался местным правоохранителям на угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2022 года Сытый получил ранения в Банги, когда вскрыл адресованную ему посылку. На месте взрыва нашли записку с угрозами Сытому. Мужчине оказали медицинскую помощь и эвакуировали в Россию.

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