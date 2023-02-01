Москва, 1 февраля 2023, 15:33 — REGNUM Мораторий на реализацию закона о госзакупках на время проведения специальной военной операции не должен нанести удар по качеству работ и услуг. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Надежда Школкина
Депутат Госдумы Надежда Школкина
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«Инициативу ввести мораторий на время специальной военной операции на реализацию закона №44 в целом поддерживаю, однако контроль за соотношением цены и качества должен быть», — заявила Школкина.

Она напомнила, что нормы закона о госзакупках также распространяются и на оборонный комплекс.

«Сегодня на этот закон жалуются, что когда решение нужно принимать молниеносно и быстро, не можешь обойтись без этого закона, и даже если товар, продукцию не поставят, надо выходить снова на торги и опять проходить заново все процедуры, и опять же не факт, что будет добросовестный подрядчик», — добавила парламентарий.

Совет Федерации обратится в правительство РФ с предложением наложить мораторий на 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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