СБУ разоблачила схемы присвоения 40 млрд гривен в компаниях Коломойского
Киев, 1 февраля 2023, 15:29 — REGNUM СБУ разоблачила схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Об этом 1 февраля говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в рамках уголовных дел выделяется десять эпизодов преступной деятельности. В частности, уклонение от уплаты налогов, вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, создание безнадёжной задолженности.
По данным СБУ, подобная деятельность велась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. В рамках расследования были проведены обыски, по результатам которых топ-менеджменту было объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБУ провела обыск в доме олигарха Игоря Коломойского в рамках расследования махинаций в «Укрнафта» и «Укртатнафта».
Читайте ранее в этом сюжете: СБУ пришла с обыском к олигарху Коломойскому