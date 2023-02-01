Киев, 1 февраля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. СБУ разоблачила схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Об этом 1 февраля говорится в сообщении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Отмечается, что в рамках уголовных дел выделяется десять эпизодов преступной деятельности. В частности, уклонение от уплаты налогов, вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, создание безнадёжной задолженности.

По данным СБУ, подобная деятельность велась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний. В рамках расследования были проведены обыски, по результатам которых топ-менеджменту было объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБУ провела обыск в доме олигарха Игоря Коломойского в рамках расследования махинаций в «Укрнафта» и «Укртатнафта».