Лондон, 1 февраля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Один из основателей группы Black Sabbath 74-летний британский рок-музыкант Оззи Осборн отказался принять участие в туре по Европе. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

F darkbladeus Оззи Осборн

Музыкант напомнил, что четыре года назад он повредил себе спину.

«С голосом всё в порядке. Но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных курсов физиотерапии мое тело всё еще слабо», — написал он.

По словам музыканта, он физически не может принять участие в предстоящем туре по Европе, поскольку не сможет перенести его.

«Я никогда не мог представить, что мои дни в турне закончатся таким образом», — добавил рок-музыкант, уточнив, что его команда сейчас думает, где бы он мог выступать без необходимости переездов.

Осборн добавил, что уплаченные за билеты деньги можно вернуть в кассах, где они были куплены.

Как передавало ИА REGNUM, британский музыкант Оззи Осборн намерен вернуться в Великобританию из США.

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