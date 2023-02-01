Москва, 1 февраля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 60 военных ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий РФ

Отмечается, что огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ было нанесено в районе населенного пункта Угледар ДНР, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка и Мирное ДНР.

«Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также был уничтожен один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля ВСУ. Кроме того, были уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки Вооруженные силы России уничтожили на краснолиманском направлении до 95 военных ВСУ. На указанном направлении ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.