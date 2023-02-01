Гаврилов заявил о негативных последствиях «оружейной дипломатии» ЕС на Украине

Вена, , 15:48 — REGNUM Негативными последствиями для безопасности Европы обернулась «оружейная дипломатия» в пользу ВСУ, считает глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Алисия Дэй Пресс-служба Тверского суда/ РИА Новости

По его словам, «продавливаемая» США «оружейная дипломатия» небезопасна для европейских стран. Она наносит ущерб как глобальной экономике, так и благосостоянию ЕС. Европейские страны вынуждены наращивать бюджетные ассигнования на оборону.

Изымаемая у европейцев военная техника отправляется на утилизацию на Украину, тем самым США навязывают ЕС заключать с ними многомиллиардные контракты за закупку американского вооружения.

«Только за прошлый год американский ВПК увеличил прибыль почти в два раза. Весь цивилизованный мир, включая государства Латинской Америки, осознаёт пагубность курса на накачку Киева вооружениями», — заключил российский дипломат.

Напомним, генеральный директор американской военно-промышленной компании Raytheon Грег Хейес в декабре 2022 года заявил, что запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, рассчитанный на несколько лет, был истрачен США в первые месяцы конфликта на Украине.

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