Российская армия уничтожила до 30 военнослужащих противника на купянском направлении

Москва, , 15:18 — REGNUM Артиллерия Западной группировки войск ВС России за минувшие сутки нанесла огневое поражение живой силе и технике противника на купянском направлении, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Огневое поражение было нанесено живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Гряниковки и Тимковки (Харьковская область), а также Новоселовского (ЛНР).

Также было уничтожено несколько единиц техники, в том числе два пикапа и гаубица Д-20.

31 января в Министерстве сообщали об уничтожении на купянском направлении за сутки до 45 военнослужащих противника, а также семи единиц техники.