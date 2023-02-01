Москва, 1 февраля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Мораторий на закон о госзакупках не стоит распространять на все отрасли по умолчанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Владимир Федоренко/РИА Новости Алексей Нечаев

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента обратится в правительство РФ с предложением ввести мораторий на 44-й федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею надо прорабатывать на уровне правительства.

Нечаев заявил, что поддерживает идею Матвиенко и напомнил, что еще до начала специальной военной операции в своей программе «Новые люди» предлагали вообще отменить этот федеральный закон.

«В существующем виде он ставит приоритетом дешевизну услуги в ущерб её качеству. Считаем, что мораторий не следует распространять на все отрасли по умолчанию. Минпромторгу стоит определить перечень таких отраслей, где 44-ФЗ сегодня мешает», — сказал депутат.