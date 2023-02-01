Минобороны РФ известило о поражении 10 десантников ВСУ в моторных лодках на озере Круглик

Москва, , 16:06 — REGNUM Специальная военная операция на Украине принесла новые достижения российским войскам. Только за последние сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли свыше 60 военных, гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20, информирует 1 февраля Минобороны РФ.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (01.02.2023 г.) Минобороны РФ

На донецком направлении, в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное, российские войска, заняв более выгодные рубежи и позиции, нанесли противнику ещё более существенное поражение: ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и другую военную технику иностранного производства.

Не менее 95 украинских военнослужащих ВСУ потеряли на краснолиманском направлении. Речь идет об ударах армейской авиации и артиллерии группировки войск «Центр» в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Торское ДНР.

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На херсонском направлении, кроме уничтожения двух моторных лодок в районе озера Круглик, в которых находились 10 человек десанта ВСУ, поражение получили самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов (район населенных пунктов Гавриловка и Антоновка).

До 30 украинских военнослужащих уничтожены в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР (купянское направление).

В общей сложности к 1 февраля российские нанесли поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ в 131 районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 343 дня и приобретает всё более наступательный характер. Основные усилия сосредоточены на южнодонецком направлении, где 1 февраля российские военные берут в кольцо Артёмовск.

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