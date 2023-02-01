Москва, , 15:09 — REGNUM Американскую активистку Алисию Дэй, задержанную на Красной площади с телёнком, оштрафовали на 20 тыс. рублей за несанкционированную демонстрацию, мешавшую пешеходам. Об этом сообщает 1 февраля RT.

Теленок Цитата из м/ф «Корова». реж Александр Петров. 1989. СССР

Тверской суд Москвы признал гражданку США виновной в правонарушении, предусмотренном частью 6.1 статьи 20.2 КоАП «Несанкционированная акция, помешавшая пешеходам».

В суде девушка заявила, что купила животное через онлайн-площадку для объявлений, назвала его Доктор Телёнок и решила показать ему Красную площадь. Затем американка собиралась отправить телёнка в денник, где он жил бы до старости.

Однако полиция сочла что Дэй — вегетарианка и защитница прав животных — использовала телёнка для «наглядной агитации» против употребления говядины в пищу. В центре Москвы она выкрикивала лозунг «животные — не еда».

Также на иностранку составили административный протокол о сопротивлении полиции. Телёнка отвезли в реабилитационный центр для животных.

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