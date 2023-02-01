Гражданке США выписали штраф за прогулку с телёнком по Красной площади
Москва, 1 февраля 2023, 15:09 — REGNUM Американскую активистку Алисию Дэй, задержанную на Красной площади с телёнком, оштрафовали на 20 тыс. рублей за несанкционированную демонстрацию, мешавшую пешеходам. Об этом сообщает 1 февраля RT.
Тверской суд Москвы признал гражданку США виновной в правонарушении, предусмотренном частью 6.1 статьи 20.2 КоАП «Несанкционированная акция, помешавшая пешеходам».
В суде девушка заявила, что купила животное через онлайн-площадку для объявлений, назвала его Доктор Телёнок и решила показать ему Красную площадь. Затем американка собиралась отправить телёнка в денник, где он жил бы до старости.
Однако полиция сочла что Дэй — вегетарианка и защитница прав животных — использовала телёнка для «наглядной агитации» против употребления говядины в пищу. В центре Москвы она выкрикивала лозунг «животные — не еда».
Также на иностранку составили административный протокол о сопротивлении полиции. Телёнка отвезли в реабилитационный центр для животных.
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