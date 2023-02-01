Москва, 1 февраля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на краснолиманском направлении до 95 военных ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны РФ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Министерство обороны РФ

Отмечается, что на указанном направлении российская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, было уничтожено три боевые бронированные машины и автомобиль ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженным силам России нужно пройти 10 километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артёмовска в ДНР. По его словам, российские военнослужащие взяли этот город в так называемую «подкову».

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