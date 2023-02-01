В Минобороны сообщили об уничтожении цехов предприятия по производству боеприпасов в Сумской области

Москва, , 14:58 — REGNUM Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили в Сумской области цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны.

Работа расчетов самоходных пушек «Гиацинт» в зоне проведения СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике противника — в 131 районе.

В январе 2023 года экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что ВСУ расходуют очень много боеприпасов, поэтому заводам в Евросоюзе нужно нарастить их производство.

Также в январе 2023 года The Wall Street Journal со ссылкой на оценки военных аналитиков отметила, что поставки боеприпасов Киеву могут оставить США и страны ЕС почти без военных запасов.