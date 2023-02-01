ВС РФ поразили предприятие по производству боеприпасов в Сумской области
Москва, 1 февраля 2023, 14:58 — REGNUM Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили в Сумской области цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны.
В целом за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение 88 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике противника — в 131 районе.
В январе 2023 года экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что ВСУ расходуют очень много боеприпасов, поэтому заводам в Евросоюзе нужно нарастить их производство.
Также в январе 2023 года The Wall Street Journal со ссылкой на оценки военных аналитиков отметила, что поставки боеприпасов Киеву могут оставить США и страны ЕС почти без военных запасов.