ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Брянск, , 14:57 — REGNUM Удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области осуществили ВСУ. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

Вид на емкости нефтепровода «Дружба» © Егор Еремов/ РИА Новости

В результате атаки два населенных пункта с населением в несколько сотен человек остались без электричества.

По данным собеседника агентства, ракета упала рядом с нефтеперекачивающей станцией «Новозыбков». На месте зафиксирована воронка диаметром 20×4 м. Пострадавших нет, персонал был своевременно эвакуирован, при этом перекачка нефтепродуктов через поврежденную насосную станцию в момент удара не велась.

Сама станция повреждена незначительно, на ней временно отсутствует электричество. Через эту станцию нефть поставляется в Европу транзитом через Белоруссию в обход Украины. Годовой объём прокачки составляет около 33 млн тонн.

«В результате удара нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, деревне Тростань и поселке Мамай», — сообщил источник ИА REGNUM.

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