Астана, , 15:02 — REGNUM Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило закрыть торговое представительство республики в России. Соответствующий документ был вынесен на публичное обсуждение и размещён на портале законопроектов.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в проекте документа.

Читайте также: Казахстан отправит Германии первую партию нефти в феврале

Основанием для принятия решения указано поручение премьер-министра Казахстана от 24.01.2023 № 12-11/Б-70, содержание которого не раскрывается. Публичное обсуждение проекта продлится две недели.

Напомним, что соглашение об учреждении торговых представительств между Россией и Казахстаном было подписано в октябре 1992 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане отменили так называемый «визаран», чтобы иностранцы соблюдали миграционное законодательство.

Читайте также: МВД Казахстана объяснило отмену «визарана»