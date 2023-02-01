Донецк, 1 февраля, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Вооруженным силам России нужно пройти 10 километров для того, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артёмовска в ДНР. Об этом 1 февраля заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

По его словам, российские военнослужащие взяли этот город в так называемую «подкову».

«Чтобы сомкнуть эту «подкову», им нужно пройти еще порядка десяти километров», — сообщил эксперт, добавив, что уже не может идти речи о плановом отходе украинских войск, которые находятся в Артемовске.

Он подчеркнул, что если украинские военнослужащие попытаются отойти, то для них это может обернуться катастрофой.

«Бегство из данного населенного пункта еще возможно… более-менее здравомыслящие пытаются сейчас какими-то потайными тропами бежать из населенного пункта, потому что там они несут колоссальные потери», — пояснил Марочко.

Как передавало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили у озера Круглик на херсонском направлении две лодки и до 10 десантников ВСУ.

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