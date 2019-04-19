ДНР, 1 февраля, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Выход к левому берегу реки Северский Донец дал ВС России возможность обстреливать с севера позиции ВСУ в городе Северск и практически прямой наводкой бить по группировке войск в населенном пункте Серебрянка — по тем частям, которые находятся на правом берегу Северского Донца, пояснил 1 февраля ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Андрей Рубцов/ТАСС Позиции ВС РФ в зоне СВО

«Наши подразделения продвигаются по другую сторону Северского Донца, где лесной заповедник, хвойные леса, где действительно тяжело продвигаться», — добавил собеседник.

Что касается положения сил противника собственно в городе Северск, то его можно оценить как стабильно плохое, полагает Онуфриенко. Он напомнил о начавшейся эвакуации тыловых учреждений из города. При этом давать определенные прогнозы о сроках установления контроля над Северском пока преждевременно — скорее всего, «это потребует нескольких недель», отметил военный аналитик.

«Точно так же, как ухудшается положение в Северске, оно ухудшается и в районе Артёмовска, — продолжает Онуфриенко. — Наши войска выдвигаются к населенному пункту Красное к западу от Артёмовска. Продвигаются и южнее — в сторону Часова Яра. Сейчас противник дооборудует позиции на дальних подступах к городу Константиновка, потому что боится наступления наших войск и на Константиновку, и на всю южную часть оборонительной линии ВСУ».

Эксперт отметил: на фоне ухудшения положения украинских подразделений в Артёмовске киевская пресса распространила информацию — главком ВСУ Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить отвести войска от города. «Залужный каждый раз это предлагает. Фактически это было и в Северодонецке, и в Лисичанске, и в Соледаре, — напомнил Онуфриенко. — Суть одинакова: каждый раз он получал отказ, и города брались российскими войсками практически до последнего».

То же самое мы наблюдаем в Артёмовске, подчеркнул эксперт. «Неоднократно звучали призывы, в том числе из-за океана, оставить Артёмовск. Решение в итоге не было принято. То же самое мы видим сейчас в Угледаре, который сейчас в полукольце, и бои там носят ожесточённый характер. Пока ещё не было случая, чтобы противник принимал решение об организованном отводе войск», — констатировал Онуфриенко.

Артёмовск находится в оперативном окружении, заявил 1 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, ВС России «смыкают кольцо» вокруг, бои ведут за взятие под контроль пути снабжения ВСУ — трассы, ведущей из Артёмовска в Часов Яр. Еще две дороги уже находятся под огневым контролем российской артиллерии, отметил Гагин. Кроме того, советник донецкого руководителя дал оценку ходу операции в Угледаре. Освобождение города замедлилось, но не остановилось, штурм затрудняет наличие в городской черте двух шахт — «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3», пояснил Гагин.