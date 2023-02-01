Москва, 1 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили у озера Круглик на херсонском направлении уничтожили две лодки и до 10 десантников ВСУ, сообщили 1 февраля в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/РИА Новости ВС РФ на огневом рубеже в зоне проведения специальной военной операции

«На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10-ти человек десанта ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска ударили по колоннам ВСУ, которые передвигались по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр.