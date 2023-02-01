Херсон, 1 февраля, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Российская артиллерия отбила украинскую попытку форсировать Днепр в районе Каховки Херсонской области, передаёт 1 февраля источник ИА REGNUM.

Евгений Биятов/РИА Новости Военнослужащие МО РФ на самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С»

По словам источника, группа украинских десантников высадилась на островах в район Большого Потёмкино. Противник нашёл какое-то строение. Российские войска, дождавшись, пока украинские бойцы в него зайдут, ударили артиллерией, отбив попытку форсировать Днепр.