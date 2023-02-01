Дорогие часы и автомобили нашли у главы налоговой инспекции Киева
Киев, 1 февраля 2023, 14:55 — REGNUM Элитные часы, дорогие автомобили и крупные денежные суммы обнаружены в ходе обыска у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. Об этом сообщает 1 февраля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
У Датий нашли $158 тыс. (более 11 млн рублей), 530 тыс. гривен (более 1 млн рублей), дорогие часы, автомобили BMW и Mersedes.
По информации ведомства, Датий проводила многомиллионные сделки: подавала недостоверные данные о доходах, искусственно завышала валовые траты для некоторых предприятий и проводила бизнес-схему без регистрации физического лица в качестве предпринимателя.
Теневой оборот в результате её действий оценивается более чем в 15 млрд гривен (свыше 28 млрд рублей).
Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Датий вела «список желаний», обнаруженный при обыске. В нём были дорогие сумочки и шубы, миллион долларов и поездки за рубеж.
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