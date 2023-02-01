Киев, , 14:55 — REGNUM Элитные часы, дорогие автомобили и крупные денежные суммы обнаружены в ходе обыска у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий. Об этом сообщает 1 февраля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Мошенничество (сс) sajinka2

У Датий нашли $158 тыс. (более 11 млн рублей), 530 тыс. гривен (более 1 млн рублей), дорогие часы, автомобили BMW и Mersedes.

По информации ведомства, Датий проводила многомиллионные сделки: подавала недостоверные данные о доходах, искусственно завышала валовые траты для некоторых предприятий и проводила бизнес-схему без регистрации физического лица в качестве предпринимателя.

Теневой оборот в результате её действий оценивается более чем в 15 млрд гривен (свыше 28 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Датий вела «список желаний», обнаруженный при обыске. В нём были дорогие сумочки и шубы, миллион долларов и поездки за рубеж.

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