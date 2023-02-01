Тверь, 1 февраля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев вручили сегодня, 1 февраля, 19 молодым семьям из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья. Как сообщает пресс-служба правительства региона, всего в этом году жилищные сертификаты получит 161 молодая семья из 29 муниципалитетов региона, в том числе 47 многодетных семей.

Пресс-служба правительства Тверской области Вручение государственных жилищных сертификатов

«Сегодня вы переходите на новый этап развития ваших семей, — обратился к участникам церемонии Игорь Руденя. — Желаю, чтобы в домах и квартирах, которые вы приобретаете при государственной поддержке, всегда были детский смех и семейное счастье. И пусть у вас и ваших детей впечатления о доме, домашнем очаге будут самыми приятными и добрыми».

Глава региона напомнил также о действующей в Верхневолжье поддержке семей с ипотекой, которая позволяет получить до миллиона рублей при рождении троих детей. «Не останавливайтесь на достигнутом», — посоветовал участникам встречи губернатор.

Помощь молодым семьям в решении жилищного вопроса — одно из направлений демографического пакета, который реализуется решением президента России Владимира Путина. «Сегодня будущее России — это вы. Глава государства поставил задачи перед исполнительными и законодательными органами власти по оказанию поддержки тем, кому она необходима. В том числе семьям с детьми», — подчеркнул Владимир Васильев.

Всего с 2016 года при государственной поддержке в Тверской области жилищные условия улучшили 1035 семей. Каждая четвертая из них — многодетная. Благодаря господдержке приобрести комфортное жилье смогут многодетные родители Алексей и Виктория Кононовы из Вышнего Волочка, которые воспитывают троих детей. «Семья у нас немаленькая, поэтому приняли решение вложить сертификат в покупку собственного дома. Жилищный сертификат станет большим подспорьем для нас», — рассказал Алексей Кононов.

Елена и Александр Арсеньевы из Торжка тоже многодетные родители, у них трое детей. «Нашей семье уже восьмой год. В настоящее время живем в квартире. Узнали про возможность получить жилищный сертификат, очень быстро оформили необходимые документы. Теперь планируем приобрести свой дом. Благодарны за возможность улучшить жилищные условия. Это большая и ощутимая помощь», — отметила Елена Арсеньева.

Напомним, участником программы по обеспечению доступным жильем может стать молодая семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя (в неполной семье) не превышает 35 лет. При этом семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Первоочередное право на получение социальной выплаты по данной программе — у многодетных семей и семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 2005 года. Еще одна приоритетная категория — семьи с двумя детьми. Размер предоставляемой социальной выплаты составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей; 35% — для семей, воспитывающих одного и более детей. Жилищный сертификат может быть направлен на приобретение или строительство жилья, уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам. Также сертификатом можно воспользоваться при выплате цены договора в рамках участия в долевом строительстве.

В Тверской области также предусмотрена дополнительная социальная выплата для семей — участников программы, в которых в течение года после выдачи жилищного сертификата родился или усыновлен ребенок.

С 2022 года по поручению губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчетной стоимости жилья (ранее 10%). Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья.