Москва, 1 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Информации о планах врачей по ампутации пальцев рук у известного спортсмена Романа Костомарова нет. Об этом 1 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM знакомый с ситуацией источник в медицинских кругах.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров

По словам собеседника агентства, появившаяся в СМИ информация о возможной ампутации пальцев рук у олимпийского чемпиона в танцах на льду Костомарова не нашла подтверждения. Источник уточнил, что нарушение в кровообращении у спортсмена действительно есть, однако сведения о планах по ампутации и проведении операции отсутствуют.

Ранее российский журнал о знаменитостях StarHit со ссылкой на источник в больнице написал, что некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей.

«Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать», — процитировало СМИ слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В больнице в Коммунарке ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), с того момента спортсмен находился без сознания.