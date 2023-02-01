Москва, 1 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Мобилизованный боец с позывным «Суета» рассказал, что в своём первом бою воевал с африканскими наёмниками. Об этом 1 февраля сообщает «Московский комсомолец».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По словам солдата, 11 декабря был первый бой, в котором мобилизованные принимали участие. Подразделение штурмовало позиции противника. Тогда он понял, что против них воюют не просто ВСУ, а профессиональные, хорошо экипированные и подготовленные наёмники.

«Где-то просто речь слышим иностранную, а где-то понятно по организации самой работы», — сказал он.

Он добавил, что во время боя один из наёмников кричал, что он сомалиец.

Также рассказал, что «отходил» от пережитого дней десять, несмотря на то, что из боя вышли без потерь.