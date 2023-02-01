Вена, 1 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В Вене около штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie прошел пикет за снижение тарифов на электричество, которые сильно выросли на фоне антироссийских санкций. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

По информации агентства, несколько десятков человек вышли на пикет в Вене к штаб-квартире энергоконцерна Wien Energie.

Уточняется, что они потребовали от Австрии сохранения нейтралитета в украинском конфликте. Кроме этого, люди призвали руководство страны отказаться от санкций в отношении России. В руках у пикетирующих были флаги Австрии.

Как передавало ИА REGNUM, дипломат в Австрии Дмитрий Любинский раскритиковал слова президента страны Александра Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую Россия якобы ведёт на Украине. По его словам, миссия РФ носит «освободительный и деколонизаторский» характер.

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