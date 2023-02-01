В ГД предложили узаконить «сбежавших из страны по идеологическим причинам»
Депутат Госдумы предложил законом ввести понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам»
Москва, 1 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Закрепить на уровне закона понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам» предложил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.
«Надо закрепить в законодательстве само понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам» (сиспип) и разработать четкие критерии отнесения к этой категории», — предложил Иванов.
При этом парламентарий рекомендует выделить в отдельные категории тех, кто сбежал в недружественные страны, а кто — к российским международным партнерам.
Так депутат отреагировал на разного рода предложения, призванные ускорить возвращение покинувших страну на фоне специальной военной операции граждан.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в российское законодательство поправки о конфискации имущества у российских граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию и открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц.
Читайте также: Володин: в Госдуме обсуждают вопрос конфискации имущества уехавших из РФ