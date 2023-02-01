Москва, 1 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Закрепить на уровне закона понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам» предложил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Беглецы. КПП «Верхний Ларс»

«Надо закрепить в законодательстве само понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам» (сиспип) и разработать четкие критерии отнесения к этой категории», — предложил Иванов.

При этом парламентарий рекомендует выделить в отдельные категории тех, кто сбежал в недружественные страны, а кто — к российским международным партнерам.

Так депутат отреагировал на разного рода предложения, призванные ускорить возвращение покинувших страну на фоне специальной военной операции граждан.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в российское законодательство поправки о конфискации имущества у российских граждан, которые позволяют себе оскорблять Россию и открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц.

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