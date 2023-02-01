Президент Чехии: мирные переговоры по Украине необходимы, но в настоящее время невозможны

Прага, , 14:44 — REGNUM Новый президент Чехии Петр Павел выступает за мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, даже при наличии «малейшего шанса», сообщает 1 февраля ВВС.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик утверждает, что сейчас Россия не настроена на диалог и что ситуация полностью зависит от неё.

По мнению Павела, по завершении конфликта Украина должна стать членом НАТО, а Западу следует нарастить объёмы поставок вооружения, поскольку имеющегося оружия у ВСУ «недостаточно». Без поддержки Украина, скорее всего, проиграет, а значит, проиграют и все её западные союзники, убеждён чешский лидер.

Напомним, в конце января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с избранным президентом Чехии и поздравил его с победой на выборах.

Зеленский пригласил чешского коллегу посетить Украину. В свою очередь Павел заверил собеседника в том, что Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Праги.

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