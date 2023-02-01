Иркутск, 1 февраля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Трещина большой протяженности образовалась в проливе Малое Море на льду Байкала, сообщает 1 февраля главное управления МЧС России по Иркутской области.

Владимир Смирнов/РИА Новости Вид на северную часть озера Байкал

Отмечается, что разломы на льду Байкала образовались из-за того, что после морозов в минус 50 градусов в регион пришла оттепель.

Многокилометровая становая трещина образовалась от мыса Улан-Хада в сторону Сармы и Ольхонских ворот. Состояние льда не позволяет открыть ледовую переправу на остров Ольхон.

Напомним, ранее начальник ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило отметил, что из-за аномальных морозов с температурами воздуха от —32 до —46 градусов сохраняются риски возникновения аварий на объектах ЖКХ и железнодорожном транспорте в Иркутской, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Якутии, Хакасии, Бурятии и Еврейской автономной области.