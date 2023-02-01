Москва, 1 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли подготовку законопроекта, согласно которому будут лишаться мандатов федеральных, региональных и муниципальных заксобраний депутаты, признанные иностранными агентами по решению Минюста.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Не слышал о подобном законопроекте. Едва ли он существует. Вся его суть и буква вступают в прямое противоречие с «депутатской неприкосновенностью». Ни о каком «автоматическом лишении мандата» речи быть не может», — отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») в телеграм-канале.

Лишить мандата депутата можно только по представлению генерального прокурора, напомнил он.

«Иначе у нас Минюст, а не народ будет решать, кому представлять, а кому нет, интересы граждан», — резюмировал Попов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд телеграм-каналов написал о якобы разработке законопроекта о порядке лишения мандатов депутатов, признанных Минюстом иноагентами.

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