Москва, 1 февраля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Кража из дома Татьяны Плешаковой — дочери основателей и владельцев авиакомпании «Трансаэро» Александра и Ольги Плешаковых — произошла ещё в ноябре 2022 года. Но в полицию девушка заявила только в конце января, сообщил источник в правоохранительных органах ИА REGNUM. Потерпевшая заявила, что из её дома на Рублёво-Успенском шоссе пропали вещи общей стоимостью более 5 000 000 рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Поступило заявление от 36-летней жительницы города Москвы о том, что из её дома, расположенного в Одинцовском районе, в ноябре 2022 года известное потерпевшей лицо тайно похитило имущество на сумму 5 000 000 рублей», — сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Татьяна Плешакова — одна из дочерей основателей и совладельцев авиакомпании «Трансаэро». Её отец Александр Плешаков в 1990 году основал первую негосударственную авиакомпанию, которая просуществовала более 20 лет. В марте 2001 года он стал членом Совета Федерации от Пензенской области, а затем перешёл на пост заместителя председателя Комитета СФ по международным делам. В этот период генеральным директором «Трансаэро» была назначена его супруга Ольга, став первой в истории России женщиной, которая возглавила авиакомпанию. Она занимала эту должность до 2015 года.

С осени 2014 года «Трансаэро» испытывала серьёзные финансовые трудности. Чтобы избежать банкротства, 51% акций авиакомпании был продан S7 Group, вскоре Росавиация аннулировала сертификат «Трансаэро», и она прекратила деятельность авиаперевозчика. Ольга и Александр Плешаковы после этих событий покинули Россию и переехали во Францию.