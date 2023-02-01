Москва, 1 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Счётной палаты Самарской области Елену Дуброву, сообщил 1 февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в личном телеграм-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Александр Хинштейн

По словам депутата, Дуброву подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Расследование проводит следственный главк при ГУ МВД России по региону. Других подробностей не приводится.

Елена Дуброва возглавляет Счётную палату региона с 2019 года. До этого работала в системе образования, руководила профильным департаментом в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство директора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода Анатолия Василенко и его водителя Александра Демченко раскрыто спустя 27 лет. В соучастии в преступлении признался 54-летний Евгений Николашин, «штатный» киллер одной из действовавших в регионе в 1990-х банд.