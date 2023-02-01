Военный эксперт Онуфриенко: на северном участке фронта создалась сложная для противника обстановка

Изюм, Украина, , 14:43 — REGNUM Колонна гусеничной и колесной техники ВСУ, чье перемещение было зафиксировано к югу от города Изюм (Харьковская область), вероятнее всего, будет двигаться в район Купянска. Российские военные работают небольшими группами в районе Двуречной — населенного пункта в Харьковской области на правом берегу реки Оскол, в нескольких десятках километров северо-восточнее Купянска, пояснил ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

ВСУ © Ximena Borrazas/globallookpress.com

Так он прокомментировал сообщение подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, который сообщил о перемещении колонны. Учитывая обстановку на данном участке фронта, следует ожидать перемещения не в южном, а в северо-восточном и восточном направлениях. «На этом участке наблюдается сложная для противника обстановка, причём на всём участке — вплоть до излучины Северского Донца, восточнее Северска. Поэтому туда и по направлению к Сватово (город в ЛНР, контролируется российскими войсками) перебрасывают силы», — пояснил Онуфриенко.

В самой истории с перемещением колонн ВСУ по направлению к линии фронта главное то, что «никаких проблем с переброской подкреплений ВСУ не испытывает, потому что ударов по транспортной инфраструктуре наши войска не наносят», указал эксперт. Поэтому, заметил он, сохраняется железнодорожное и автомобильное сообщение.

В частности, сохраняется железнодорожное сообщение через Днепр, поэтому ВСУ спокойно могут перебрасывать вооружения с правобережной Украины для нужд группировки, удерживающей агломерацию Славянск — Краматорск.

«Это делается регулярно и в больших объёмах. Эти пополнения поступают регулярно. Кроме военной техники и личного состава, нужно пополнять боеприпасы, горюче-смазочные материалы. Проблем с этим у противника нет, и при тех потерях, которые он несёт на всех направлениях ежедневно, идёт и восполнение личным составом, — посетовал Онуфриенко. — Вне зависимости от того, как у нас описывают нехватку этого личного состава у ВСУ на всех участках, где идут боевые действия. Есть неоспоримый факт: многомесячные сообщения о нехватке личного состава фактически на одном и том же месте».

Российские войска нанесли удары по украинским колоннам, передвигавшимся по трассе между городами Артёмовск и Часов Яр в Донецкой Народной Республике, заявил 1 февраля помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». Ранее военный аналитик Юрий Подоляка в комментарии ИА REGNUM назвал смертельно опасным для ВСУ «прогрызание» обороны у Часова Яра.