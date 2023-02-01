Киев, 1 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Вооруженным силам Украины необходимо делать акцент на массовом использовании БПЛА. Такое мнение выразил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

По его мнению, беспилотники более эффективны по сравнению с американскими танками Abrams, которые США обещают передать Киеву в конце текущего года или начале следующего.

«Нам дают 31 танк Abrams стоимостью $400 млн. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе», — написал он.

Советник главы МВД Украины считает, что если украинские пилоты будут достаточно обучены, то они смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии нескольких километров.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки направят Украине пакет военной помощи, включающий от 30 до 50 основных боевых танков M1 Abrams.

Как сообщало ИА REGNUM, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что освобождение города Угледара в ДНР Вооруженными силами России замедлилось, но не остановилось, штурм этого населенного пункта затрудняет наличие в нем двух шахт.

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