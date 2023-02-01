Москва, 1 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, когда у киевской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении самой Украины. Такой вопрос она задала в своем телеграм-канале, комментируя новости об обысках в этой стране.

Mid.ru Мария Захарова

Захарова напомнила, что у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова прошли обыски по делу о крушении вертолета в Броварах, а у олигарха Игоря Коломойского — по делу о коррупции.

«А когда у украинской «элиты» пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародёрстве?» — поинтересовалась дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, обыск у Коломойского проходит в рамках расследования махинаций в нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазодобывающей компании «Укрнафта».

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