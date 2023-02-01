Москва, 1 февраля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В России отмечается увеличение количества случаев звонков и электронных писем гражданам от имени федеральной службы по финансовому мониторингу с извещениями о блокировке их денежных средств и предложениями снять ограничения за плату под разными предлогами, говорится 1 февраля в материалах Росфинмониторинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В ведомстве уточнили, что они не имеют полномочий по наложению арестов на денежные средства и другое имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывают им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылают таких писем, а также не осуществляют подобных звонков.

При получении таких извещений гражданам рекомендуют обратиться в правоохранительные органы или в дежурную службу Росфинмониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появился новый вид мошенничества, при котором злоумышленники обманывают потенциальных жертв под предлогом возможного трудоустройства.

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