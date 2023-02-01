Москва, 1 февраля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законным продление ареста журналистке Александре Баязитовой по делу о вымогательстве. Об этом 1 февраля сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Отмечается, что суд рассмотрел апелляцию Баязитовой на решение о продлении ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Принято решение оставить решение первой инстанции без изменения, а апелляцию — без удовлетворения.

В декабре 2022 года Кузьминский районный суд Москвы продлил Баязитовой срок содержания под стражей до 7 февраля.

Баязитова была администратором Telegram-канала «Адские бабки». Её обвиняют в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Также по этому делу арестованы ещё два администратора канала — Ольга Архарова и Инна Чурилова.

Чурилова признала вину в полном объёме и раскаялась в содеянном, её перевели под домашний арест. Архарова признала вину частично. Баязитова вину не признала.